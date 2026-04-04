وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الفريق شرطة / بابكر سمرة - وزير الداخلية بجمهورية السودان ، والوفد المُرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة ، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات التدريبية مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مختلف المجالات ، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية السودانية ، فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة ، مُؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين ، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية مع الجانب السودانى إنطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى المنطقة ، مُشدداً على حتمية تضافُر الجهود الأمنية فى ظل المُعطيات والتطورات التى أُستُجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.