الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين

لقاء وزير الداخلية ونظيره السودانى
مصطفى الرماح

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الفريق شرطة / بابكر سمرة - وزير الداخلية بجمهورية السودان ، والوفد المُرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة ، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات التدريبية مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مختلف المجالات ، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية السودانية ، فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة ، مُؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين ، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية مع الجانب السودانى إنطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى المنطقة ، مُشدداً على حتمية تضافُر الجهود الأمنية فى ظل المُعطيات والتطورات التى أُستُجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق السودان

