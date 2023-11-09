انطلاق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران لطرح المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

جاء ذلك، بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي تستمر إلى 8 ديسمبر حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

ومن المقرر انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر للمصريين بالخارج، وأيام 10 و 11 و 12 من الشهر نفسه للمصريين بالخارج.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران على رمز الشمس، حيث ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب، رمز السلم.

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