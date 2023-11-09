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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة دونجا ونيمار

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الأبيض خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأمس في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الدكتور محمد أسامة إن سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة وبناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى شكوى محمود علاء مدافع الأبيض من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، وبناءً عليه تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمباراة.

وأضاف محمد أسامة أن محمود علاء اشتكى من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز و بعدها تقرر استبداله منعاً لتفاقم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي، خضوع الثلاثي محمود علاء وسيد عبد الله"نيمار" ونبيل عماد "دونجا"  لفحوصات طبية فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهم .

وفيما يخص مصطفى شلبي لاعب الفريق أكد رئيس الجهاز الطبي على مواصلة اللاعب البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم، مشيراً إلى خضوعه لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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