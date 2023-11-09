محمد شردي: إسرائيل تنفق 2 مليار أسبوعيا لاستمرار العدوان في غزة

قال الإعلامي محمد شردي، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني، والأطباء في قطاع غزة يجرون العمليات الجراحية على ضوء الهاتف المحمول، وعلى الجانب الآخر إسرائيل اشترت بـ 315 مليون دولار الأجهزة الموجهة للصواريخ، "قاعدين في بيوتهم يلعبوا أتاري ويوجهوا صواريخ على الشعب الفلسطيني".

محمد شردي يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن هناك ميزانية تُصرف على السلطة الفلسطينية، وهذا الشهر كانت ناقصة لـ 600 مليون شيكل، ميزانية دولية ملتزمة بها إسرائيل تحصل عليها وتسلمها للسلطة الفلسطينية، وحينما سألت السلطة الفلسطينية عن الـ 600 مليون، تحدثوا أنهم خصموا مرتبات العاملين في قطاع غزة، "قالوا إحنا بنحرق قطاع غزة ف مش محتاجين مرتبات الناس دي".

وتابع: "التعيين الشهري بتاعك يا فلسطين أهو ومفيش مرتبات في غزة عشان بنولع فيها، انتوا متخيلين الوضع وصل لإيه يا جماعة".

وأشار إلى أن إسرائيل تنفق حوالي 2 مليار أسبوعيًا نتيجة القصف في غزة، "أمريكا اللي بتدفع طبعا، وعمالين يروجوا للعالم عن الأرقام اللي بيتم إنفاقها".