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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث حملة عبد السند يمامة: ننتظر إعلان أحزاب أخرى تأييد مرشحنا.. فيديو

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن هناك برنامجا انتخابيا كاملا عكف عليه أساتذة وأكاديميون، يضم أكثر من محور سواء التعليم او الاقتصاد، أو تعديلا تشريعيا ودستوريا والعلاقات الخارجية.

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المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابى يستهدف ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

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عبد السند يمامة: تغيير الحكومة بشكل كامل أحد أهداف برنامجي الانتخابي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي مارس الحكم والمعارضة.

وشدد على أن النظام السياسي القوي بحاجة لمعارضة قوية ترشده وتقومه، وتنظمه، مضيفًا:" الحزب يقف على قلب رجل واحد.. ولا يوجد أي عوائق حتى الآن.. وفي انتظار أحزاب أخرى تعلن تأييدها لعبد السند يمامة بعد سماع رؤيته وجهًا لوجه".

عبد السند يمامة الحكم والمعارضة الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي النظام السياسي حملة الانتخابية

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