متحدث حملة عبد السند يمامة: ننتظر إعلان أحزاب أخرى تأييد مرشحنا.. فيديو

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن هناك برنامجا انتخابيا كاملا عكف عليه أساتذة وأكاديميون، يضم أكثر من محور سواء التعليم او الاقتصاد، أو تعديلا تشريعيا ودستوريا والعلاقات الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي مارس الحكم والمعارضة.

وشدد على أن النظام السياسي القوي بحاجة لمعارضة قوية ترشده وتقومه، وتنظمه، مضيفًا:" الحزب يقف على قلب رجل واحد.. ولا يوجد أي عوائق حتى الآن.. وفي انتظار أحزاب أخرى تعلن تأييدها لعبد السند يمامة بعد سماع رؤيته وجهًا لوجه".