المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابى يستهدف ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

كشف الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد عن البرنامج الإنتخابى له فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد يمامة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن برنامجه الإنتخابى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة أن برنامجه يشتمل على رؤيته بجانب مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه.

وأشار المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد إلى أن برنامجه الانتخابى يستهدف أيضا ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يتم إدراجها بالموازنة.

وتابع :برنامجى يستهدف منع كافة مظاهر البذخ والمؤتمرات والمكافآت لعدم وجود أى جدوى منها، مستشهدا بأن هناك مؤتمرات ينفق عليها مئات الملايين، وهناك أجور تصل إلى 12 مليونا وأكثر سنويا لبعض الوظائف الهامة .

واختتم برنامجه الانتخابي يستهدف تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، والتى تتمثل في السياسات النقدية المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة داخل البنوك.