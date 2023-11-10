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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف الفرق بين السعال العادي والحساسية والصدر

صدى البلد

السعال من أكثر الاعراض التي تصيب الأنسان وتتسبب في ازعاجه، حيث يصل الأمر الي ان المصابون بالسعال وبالأخص السعال الناتج عن الحساسية الصدرية لا يستطيعون النوم ليلا.
وأوضح الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، ان هناك من يحدث له اختلاط ولا يستطيع ان يفرق بين السعال العادي والسعال الناتج عن الحساسية الصدرية، ولكن هناك فروق جوهرية فيما بينهما ويمكن بسهولة التعرف على "السعال التحسسي".


وأكد الدكتور ايمن سالم ان السعال التحسسي ناتج عن تهيج الشعب الهوائية نتيجة تعرض هذا المريض لمسببات الحساسية مثل استنشاق الغبار او الأدخنة او الدخان الناتج عن الحروق او دخان السجائر او موسم حرق قش الأرز أو حبوب اللقاح وهناك بعض الروائح النفاذة تسبب ايضا الحساسية الصدرية ومن هنا يحدث تهيج في مجرى الهواء والشعب الهوائية وبالتالي يحد السعال الناتج عن الحساسية.

 


وأشار الدكتور ايمن سالم ان هذا السعال لا يكون ناتج عن عدوى فيروسية كما يعتقد البعض بل يكون ناتج عن تعرض المريض لمسببات الحساسية السالف ذكرها، لافتاً الي ان السعال التحسسي يستمر ربما لأسابيع كثيرة ولكن السعال الناتج عن العدوى الفيروسية يستمر لبضعة ايام فقط ويختفي تدريجياً.
وكشف الدكتور ايمن سالم الي ان هناك انواع للسعال التحسسي منها ما يحدث ليلا ويسمى "السعال التحسسي الليلي" حيث ينشط السعال في الساعات المتأخرة من الليل، وهناك ايضا "السعال التحسسي الموسمي" وهو يحدث في مواسم محددة وخاصة في فصلي الربيع والخريف، وهناك "السعال التحسسي  المزمن" وهو مستمر طوال العام وينشط مع مسببات الحساسية.
وأوضح الدكتور ايمن السيد سالم ان هناك بعض الأعراض التي تصاحب السعال التحسسي منها حكة العين وتدمعها، وحطة الأنف والحلق، وسيلان الأنف او انسدادها، وقد يحدث الهالات السوداء اسفل العين وهي تكون مرتبطة بالحساسية المزمنة.
وأكد الدكتور ايمن سالم انه يجب من يصاب بالسعال التحسسي سرعة التوجه للطبيب المختص من اجل التشخيص والعلاج حتى لا تتفاقم حالته الصحية.

الأمراض الصدرية الحساسية الحساسية والصدر الحساسية الصدرية مسببات الحساسية

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