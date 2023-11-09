الاحتلال الإسرائيلي يعفي مستوطنات غلاف غزة من الضرائب

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إعفاء السلطات المحلية في مستوطنات غلاف قطاع غزة، من جمع الضرائب.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، أنه بعد أسبوع من احتجاج رؤساء المجالس المحلية في المنطقة على صدور أوامر لهم بمواصلة تحصيل الضرائب على الرغم من تدمير العديد من منازلهم، وإصدار أوامر لعشرات الآلاف بالإخلاء وكانت مجتمعاتهم مناطق عسكرية مغلقة.

وذكر التقرير التلفزيوني أن الإعفاء من الضريبة سيكون ساري المفعول للعام المقبل على الأقل.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غدا مع قادة المجالس المحلية في المنطقة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.