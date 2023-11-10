إشادة برلمانية بقرار توجيه أموال دعاية حملة السيسي لأهالي غزة.. نواب: لفتة إنسانية تثبت دعم الرئيس للقضية الفلسطينية

أمين سر إعلام النواب تثمن قرار حملة السيسى بشأن توجيه أموال الدعاية لغزة



إنسانية الرئيس.. أمين سر «حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بتوجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة

خالد طنطاوى : دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لأهالي فلسطين موقف تاريخى

ثمن نواب قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

وقالت رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ إن هذا القرار يدل على إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقام الأول، كما أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري وذلك لما تبذله وتقوم به من جهد كبير لجموع الشعب المصري.

واشادت إسحق بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.

واختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي دائما ما يكون حريص على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة قائلا:« الرئيس السيسي رجل وطني ومحب للعروبة وللإنسانية.



كما ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

وأضافت امين سر اعلام النواب ، ان دعوة الحملة لكافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة يؤكد أن القضية الفلسطينية على رأس الأولويات لدي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى إن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري

وأوضحت رشاد ، أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا

وأكدت رشاد ، أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين ، قائمة على فتح الحوار مع الجميع، حيث استقبلت الحملة 203 جهة مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات، بالإضافة إلى 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطيني والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبى.

وأشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلك دعماً لأشقائنا في فلسطين مؤكداً أن هذا التوجه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.



وقال "طنطاوى " إن هذا الموقف ليس بغريب عن الرئيس السيسي الذى يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية والتاريخية والوطنية والإخلاص تجاه المصريين والعرب مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضرورة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر النائب خالد طنطاوى أن توجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعباً علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين معرباً عن ثقته التامة فى جميع المصريين سوف يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد جميع سياساته الداخلية والخارجية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما حققه من إنجازات متعددة لصالح مصر وشعبها.