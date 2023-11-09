18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار كامل.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن “القصف الإسرائيلي أوقف 18 مستشفى في غزة عن العمل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

وأضاف: “لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف”.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى.