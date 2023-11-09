عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار كامل.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن “القصف الإسرائيلي أوقف 18 مستشفى في غزة عن العمل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت  عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

توسيع نطاق الحرب لا مفر منه..تحذير شديد اللهجة من إيران بسبب غزة

الصليب الأحمر الدولي يعلق على استهداف الاحتلال لقافلته في غزة

وأضاف: “لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف”.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى.

قطاع غزة غزة الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

موضوعات متعلقة

توسيع نطاق الحرب لا مفر منه..تحذير شديد اللهجة من إيران بسبب غزة

الصليب الأحمر الدولي يعلق على استهداف الاحتلال لقافلته في غزة

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في جنين ومخيمها إلى 18

حطموا حواجز الشرطة.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو

أشتية يدعو فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين

هدنة غزة.. نيويورك تايمز: مدير المخابرات الأمريكية التقى أمير قطر والمحادثات إيجابية

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الطرق تؤدي إلى طهران

ترشيحاتنا

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

الإحالة إلى المعاش.. 4 جزاءات على شاغلى الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

الأمم المتحدة: سمعنا عن الهدنة في غزة من الإعلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ