توسيع نطاق الحرب لا مفر منه..تحذير شديد اللهجة من إيران بسبب غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه.

وأضاف عبداللهيان، في تصريحات صحفية: “نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه”.

وفي وقت سابق، وجهت القوات الأمريكية، ضربات لمنشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

قدم البيت الأبيض تحديثًا، قائلًا إن الضربات تهدف إلى ردع الانفصاليين المدعومين من إيران عن استهداف الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي إن إن: نعلم أن ذلك كان له تأثير عملي على قدرتهم على تسليح هذه الجماعات، وأيضاً على إرسال إشارة ردع قوية.

وأضاف: "هذه الجماعات أمامها خيار: إذا أرادت مواصلة مهاجمة قواتنا في العراق وسوريا، فعليها أن تواجه العواقب المترتبة على ذلك".