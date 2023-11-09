غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية محيط بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكان ‌‏مجاهدو حزب الله اللبناني استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏

‏واكد الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة الشريفة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الوطنية استهدفت موقع العدو الإسرائيلي في المطلة بالصواريخ الموجهة حيث تحقق فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية موقع العدو الإسرائيلي في مسكاف عام حيث دارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة.

فيما اطلقت المقاونة اللبنانية وابلا من الصواريخ تجاه "شتولا" بالجليل الغربي.

كما استهدف حزب الله بصاروخ موجه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا بالقطاع الأوسط لجنوب لبنان .