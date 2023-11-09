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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية

قالت الشرطة الكندية، اليوم الخميس إنها سجلت حادث إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في مدينة مونتريال من دون تسجيل إصابات.

 

وأعلنت الشرطة الكندية، أنه لم يسجل أي إصابات خلال إطلاق النار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وفي السياق، ندد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بالحادثة، وقال "أريد أن أكون شديد الوضوح، ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات"، وذلك بعدما تحدث عن تزايد "مرعب" في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

 

وكشف استطلاع جديد للرأي أن 70% من اليهود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بقدر أقل من الأمان عما كانوا عليه قبل اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

 

وخلص الاستطلاع – الذي أجري بتكليف من الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية – إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين اليهود يشعرون بالقلق من أن مجتمعاتهم ستواجه مشاكل أمنية نتيجة للحرب، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن يقول اليهود أنهم قلقون بشأن سلامتهم الشخصية بمقدار الضعف مقارنة بعامة الناس، إلى جانب أن اليهود، الذين يرتدون ملابس يهودية مميزة يشعرون بالقلق بشأن سلامتهم “طوال الوقت”، مقارنة باليهود الذين لا يرتدون ملابس مميزة، بحسب ما أظهره الاستطلاع.

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