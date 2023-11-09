الصليب الأحمر الدولي يعلق على استهداف الاحتلال لقافلته في غزة

قال الصليب الأحمر الدولي في غزة، اليوم الخميس، إن استهداف قافلته في قطاع غزة يوم 7 نوفمبر غير مقبول وأمر مثير للقلق البالغ.

وأضاف الصليب الأحمر: “أوقفنا مؤقتا مرافقة المرضى إلى معبر رفح بعد استهداف قافلتنا في 7 نوفمبر وتم استئناف هذا الأمر بعد ذلك”.

ولفت إلي أن “الأوضاع في مخيمات النازحين المكتظة مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم”.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن قتل الأطفال في غزة يعد "إخفاقًا أخلاقيًا" للعالم بأسره، مؤكدة أن المدنيين في القطاع يتحملون معاناة هائلة.

وقالت رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك في بيان لها: "بعد مرور شهر، يضطر المدنيون في غزة إلى تحمل معاناة وخسائر هائلة. ويجب أن يتوقف هذا"، لافتة إلى أن عمليات القصف المكثف تدمر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، وتزرع بذور المشقة لأجيال قادمة.

وأضافت سبولجاريك أنها شعرت بالصدمة بشكل خاص لرؤية المعاناة التي يتحملها الأطفال، مؤكدة "في غزة، يعالج جراحو اللجنة الدولية الأطفال الصغار الذين تفحمت جلودهم بسبب الحروق واسعة النطاق".