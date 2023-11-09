عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر الدولي يعلق على استهداف الاحتلال لقافلته في غزة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قال الصليب الأحمر الدولي في غزة، اليوم الخميس، إن استهداف قافلته في قطاع غزة يوم 7 نوفمبر غير مقبول وأمر مثير للقلق البالغ.

وأضاف الصليب الأحمر: “أوقفنا مؤقتا مرافقة المرضى إلى معبر رفح بعد استهداف قافلتنا في 7 نوفمبر وتم استئناف هذا الأمر بعد ذلك”.

ولفت إلي أن “الأوضاع في مخيمات النازحين المكتظة مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم”.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن قتل الأطفال في غزة يعد "إخفاقًا أخلاقيًا" للعالم بأسره، مؤكدة أن المدنيين في القطاع يتحملون معاناة هائلة.

وقالت رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك في بيان لها: "بعد مرور شهر، يضطر المدنيون في غزة إلى تحمل معاناة وخسائر هائلة. ويجب أن يتوقف هذا"، لافتة إلى أن عمليات القصف المكثف تدمر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، وتزرع بذور المشقة لأجيال قادمة.

الخارجية البريطانية تعلن إجلاء نصف مواطنيهم المحاصرين في غزة

هدنة غزة.. نيويورك تايمز: مدير المخابرات الأمريكية التقى أمير قطر والمحادثات إيجابية

وأضافت سبولجاريك أنها شعرت بالصدمة بشكل خاص لرؤية المعاناة التي يتحملها الأطفال، مؤكدة "في غزة، يعالج جراحو اللجنة الدولية الأطفال الصغار الذين تفحمت جلودهم بسبب الحروق واسعة النطاق".

الصليب الاحمر غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

موضوعات متعلقة

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في جنين ومخيمها إلى 18

حطموا حواجز الشرطة.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو

أشتية يدعو فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين

هدنة غزة.. نيويورك تايمز: مدير المخابرات الأمريكية التقى أمير قطر والمحادثات إيجابية

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الطرق تؤدي إلى طهران

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

نائب الرئيس التركي: الوضع في غزة يشكل نقطة سوداء بتاريخ البشرية

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: الهدنة في غزة للسماح للسكان بالنزوح إلى جنوب القطاع

الذكاء الاصطناعي .. حل أم مشكلة بيئية؟

18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

هل يوجد في الجنة كتب؟.. خالد الجندي يستدل بحديث شريف

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ