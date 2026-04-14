منصة الألعاب على الشاشات الذكية تعزز تجربة كرة السلة التفاعلية للمستخدمين

تواصل منصة الألعاب المدمجة على الشاشات الذكية توسيع محتواها الترفيهي عالميا بإضافة لعبة كرة سلة تفاعلية جديدة تتيح تجربة تحاكي أجواء الملاهي، وذلك عبر الفئات المزودة بأنظمة تشغيل حديثة. وتدعم اللعبة نمط اللعب الجماعي لما يصل إلى أربعة لاعبين من الجهاز نفسه، بما يوفر أجواء تنافسية مناسبة للعائلات والأصدقاء.

وتقدم اللعبة تجربة سريعة الإيقاع تناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات المهارة، مع إمكانية التحكم عبر أذرع الألعاب أو من خلال الهواتف الذكية الداعمة لتطبيقات التحكم. كما تتضمن مستويات متعددة من الصعوبة ودليلًا إرشاديًا للمستخدمين الجدد، إلى جانب أنماط لعب متنوعة تشمل مباريات سريعة وبطولات موسمية وتحديات خاصة تتجدد بشكل دوري.

وتضم اللعبة جميع الفرق الرسمية للبطولة الأمريكية لكرة السلة، مع إتاحة تخصيص الشخصيات داخل الملعب واختيار المظاهر والملابس الافتراضية، بما يعزز الطابع التفاعلي للتجربة.

وتوفر المنصة حاليًا أكثر من أربعة آلاف لعبة سحابية ونحو 900 لعبة فردية وجماعية عبر الإنترنت، مع توسع تدريجي في أسواق جديدة ودعم فئات إضافية من الشاشات الذكية، في إطار تطوير تجربة اللعب على الشاشات الكبيرة دون الحاجة إلى أجهزة خارجية من ال جى .