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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدنة غزة.. نيويورك تايمز: مدير المخابرات الأمريكية التقى أمير قطر والمحادثات إيجابية

أمير قطر
أمير قطر

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وحسب “نيويورك تايمز”، أكدت المصادر، أن المحادثات كانت إيجابية وتم إحراز تقدم.

 

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع ثلاثي في الدوحة، بين مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث حدود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف الهجوم على غزة، حسبما ذكر مصدر مطلع على التطورات لـ رويترز.

 

وقال مصدر مطلع لـ رويترز إن ميزة الاجتماع الثلاثي جمع الأطراف الثلاثة معًا على طاولة واحدة في الوقت الفعلي لتسريع العملية.

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وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

قطر أمير قطر مدير المخابرات المركزية الأمريكية

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