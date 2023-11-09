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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة أخوية .. أمير قطر يصل أبوظبي

أمير قطر ورئيس الإمارات
أمير قطر ورئيس الإمارات

 
أفادت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وصل، إلى مدينة أبوظبي اليوم، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب الوكالة القطرية؛ فقد كان في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم والوفد المرافق له بمطار الرئاسة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما كان في الاستقبال  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، و الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري سفير الدولة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، و الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة.

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