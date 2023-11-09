الخارجية البريطانية تعلن إجلاء نصف مواطنيهم المحاصرين في غزة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن أكثر من نصف المواطنين البريطانيين الذين يسعون للفرار من غزة إلى مصر تمكنوا من القيام بذلك، ولكن لا تزال هناك حالات مؤلمة لتشتت العائلات.

قالت الوزارة إن أكثر من 150 مواطنًا وعائلة بريطانية عبروا الحدود إلى مصر، وأن العدد الإجمالي الذي تقدم لطلب المساعدة للهروب كان بالمئات، وهو رقم لم يتغير في الأيام الأخيرة.

رفض المسؤولون الحكوميون مناقشة الحالات الفردية، لكن حالة أحمد صبرة، مستشار أمراض القلب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في سوانسي، أدت إلى ادعاءات بأن وزارة الخارجية لا تفعل ما يكفي للتفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل منع تقسيم العائلات.

بإذن من السلطات الفلسطينية، عبر أحمد صبرة، مستشار أمراض القلب الحدود إلى مصر مع زوجته وأطفاله على الرغم من أنه لم يكن على القائمة الرسمية المسموح لهم بالمغادرة، على عكس بقية أفراد عائلته.

لا يعتقد المسؤولون البريطانيون أن هناك أي دافع خفي وراء رفض السماح له بالبقاء مع عائلته، لكنهم يعتقدون أن إسرائيل تعطي الأولوية للنساء والأطفال في إعداد قوائمها.