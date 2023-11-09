فتاة تقيم جنازتها بعد رفض أسرتها الزواج من حبيبها

أثارت شابة صينية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، بعد تنظيمها "جنازتها" الخاصة فى محاولة غريبة لتجاوز الانفصال عن حبيبها.



المرأة البالغة من العمر 25 عامًا، ولقبها وانج، من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، دعت أصدقاءها إلى "توديعها" فى 28 أكتوبر، بعد أن انتهت علاقتها التى دامت 3 سنوات مع حبيبها قبل 6 أشهر، وقالت إنها حضرت العديد من حفلات الزفاف مؤخرًا، وكان أصدقاؤها يسألونها دائمًا متى يمكنهم حضور حفل زفافها، بحسب موقع scmp.

لذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، قررت إقامة حفل غريب لأصدقائها، على هيئة جنازة، لتمنحهم فرصة للتجمع والرمز إلى حياة جديدة بدون حبيبها السابق.

ودعت عشرات من الأصدقاء إلى الحفل الذى أقيم فى محل لبيع الزهور فى مدينة تشنجدو عاصمة المقاطعة، وتم توفير المكان مجانا من قبل صاحب المحل.

وظهر مقطع فيديو على الإنترنت وانج مستلقية على "فراش الموت" محاطة بالشموع، بينما ينحنى أصدقاؤها ويقدمون لها الزهور البيضاء واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الناس فى الجنازات العادية، ثم "عادت إلى الحياة" وتحدثت مع أصدقائها عن الحياة والموت.

وقالت وانج إن "الجنازة" كانت طريقتها لعلاج ألم قلبها الذى شعرت به بعد انفصالها عن حبيبها لأن والديه لم يسمحا لهما بالزواج.