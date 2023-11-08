تفاصيل مشاركة جهاد ماهر زوجة عصام صاصا في فيلم بيومي فؤاد الجديد

انتهى فريق عمل "أسود ملون" من أعمال مونتاج الفيلم ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة، وهو العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.



ويشارك خلال العمل الفنانة الشابة جهاد ماهر وهي زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، والذي يشترك بدوره في العمل عن طريق التمثيل وأغاني ترويجية أيضا للفيلم.



وعن مشاركتها في العمل قالت جهاد في بيان صحفي، إنها سعيدة بالاشتراك في الفيلم والذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم بيومي فؤاد الذي يجسد شخصية طبيب نفسي بطريقة كوميدية وجيدة.



وقالت جهاد إنها مترقبة بشكل كبير لردود الأفعال على دورها، مؤكدة أن الدور سيكون مفاجأة، ولافتة إلى أن زوجها كان يساعدها على قراءته ومساعدتها تجاه التوتر الذي يحدث خلال الوقوف أمام كاميرا التصوير.



"أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.



كان قد تصدر مهرجان «سيبك من اللي خلع» لمحمود الليثي، وعصام صاصا، تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وتربع على عرش «يوتيوب» الموسيقي، حيث حصد 5 مليون مشاهدة .

كان قد فاجىء مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام باستعداده لإحياء حفلتين دفعة واحدة الفترة القادمة بدبي.



ونشر صاصا فيديو مع منظمة الحفلات سارة خليفة مؤكدا على احيائه لإحياء حفلتين ٣ و١٠ نوفمبر القادم.



ونشرت سارة خليفة منظمة الحفل فيديو جمعها بصا صا للترويج للحفلتين وعلقت عليه قائلة: أنا وعصام أكيد قلبا وقالبا قلوبنا مع أهل فلسطين، لكن ملتزمين بعقود في دبي من فترة كبيرة وإن شاء الله في ميعاد الحفلة تكون الأزمة دي انتهت ونستناكو يوم ٣ ويوم ١٠ نوفمبر في دبي.

88F78802-92C0-4D31-B1AC-DC6A91B7A78C

4275D405-40FF-4311-A285-00D8B0BDC3BD

BA1BCB8D-077C-41D4-BA9D-DA6A1F1F23C7