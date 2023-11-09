الصحة عن الفيروس المخلوي: إذا ظهرت تلك الأعراض أذهب فورا للرعاية الطبية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن دور البرد يعني وجود إصابة في الجهاز التنفسي، والعام الماضي كان هناك هلع من وجود فيروس مخلوي، وأكدت وزارة الصحة أن الفيروس المخلوي متواجد منذ التسعينيات، ولكن الفترة الحالية يوجد نشاط للفيروسات، وليس لفيروس معين، وإنما لفيروسات عديدة.

الصحة تتحدث عن فيروس المخلوي

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه يجب أن يكون هناك حذر في الفترة الحالية لأنها فترة انتشار فيروسات، بدلا من حالة الهلع والخوف، موضحًا أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال بشكل أكبر، ولكن كبار السن أيضا عرضة للإصابة، موضحا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أولى بالاهتمام في الفترة الحالية والحذر من هذا الفيروس المخلوي.

وتابع أن أعراض الفيروس المخلوي هي رشح والتهاب في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة، في حال ظهور ضيق التنفس أو أزيز شديد في الصدر يجب أن يتوجه للرعاية الطبية العاجلة ولا يتحدث أنه دور برد طبيعي.

وشدد على ضرورة التهوية السليمة في المنازل أو الفصول في الوقت الحالي، فضلا عن الطعام الصحي مثل السلطة والفاكهة هذه الأمور أساسية لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات.