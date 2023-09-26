حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

شهدت السودان وسوريا والعراق ظهور بعض الأمراض، منها: حمى الضنك والكوليرا والفيروس المخلوي التنفسي، والتي جعلت مواطني الدول الأربع يستشعرون الخطر بسبب أعداد المصابين الآخذة في التزايد خاصة بين صغار السن.

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وانتشرت خلال الفترة الأخيرة حمى الضنك في السودان، نتيجة الفيضانات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ونقص الرعاية الوقائية، إذ جرى تشخيص أكثر من 1400 شخص في السودان بحمى الضنك خلال 2022، في أسوأ موجة لانتشار هذا المرض في البلاد منذ أكثر من عقد.

وسجلت نصف ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية 9 وفيات حتى الآن، بينهم طفل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي قالت إن الرقم الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير.

وأعلنت السلطات الصحية السودانية، تشخيص أكثر من 1400 شخص في البلاد بمرض حمى الضنك هذا العام، وهو أسوأ تفش للمرض في البلاد منذ أكثر من عقد، وفقًا لـ صحيفة ذا جارديان.