لبنان.. إطلاق صاروخ باتجاه مستعمرة "إدميت" الإسرائيلية

تجدد القصف ‎الإسرائيلي على أطراف راميا ويارين والبستان في جنوب لبنان بحسب ما ذكرت وسائل اعلام لبنانية.

فيما ذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم إطلاق صاروخ موجه تجاه هدف عسكري في مستعمرة "إدميت" في القطاع الغربي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وكان ‌‏مقاتلو حزب الله اللبناني استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏

‏وأكد الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة الشريفة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الوطنية استهدفت موقع العدو الإسرائيلي في المطلة بالصواريخ الموجهة حيث تحقق فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية موقع العدو الإسرائيلي في مسكاف عام، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة.

فيما اطلقت المقاومة اللبنانية وابلا من الصواريخ تجاه "شتولا" بالجليل الغربي.

واستهدف حزب الله بصاروخ موجه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا بالقطاع الأوسط لجنوب لبنان .