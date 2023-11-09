مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: هدنة 4 ساعات في غزة غير كافية

أعلن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الخميس، أن هناك تعاطف عالمي هائل مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، مشيرا إلى أنه لا توافق بمجلس الأمن حول أي قرار بشأن وقف إطلاق النار، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وطالب بهدنة بشكل كامل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وليس لساعات قليلة، منوها بأن الهدنة التي أعلن عنها في غزة لـ4 ساعات، غير كافية.

ولفت "منصور" إلى أن توقف القتال في شمال غزة لا يعني سوى استمرار العدوان.

وأكد السفير رياض منصور، أنه لا يمكن مناقشة قضية إدارة حكم غزة قبل وقف إطلاق النار.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أنه يجب اتخاذ خطوات جدية لمنع عنف المستوطنين بالضفة الغربية.