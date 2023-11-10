تعرف على خطة انطلاق القوافل العلاجية المجانية بدمياط خلال نوفمبر

انطلقت القوافل العلاجية لشهر نوفمبر الجارى ، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.



بدأت القوافل العلاجية من مركز كفر سعد في المرابعين و قرية النصر خلال نهاية الاسبوع الماضى ومطلع الأسبوع الجارى ،ثم تتجه اليوم لقرية أبى راشد وتستمر حتى غدًا الخميس، ثم تنتقل إلى أبو سعادة الكبرى التابع لذات المركز لمدة يومين حتى منتصف نوفمبر.



تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها في عزبة حماد التابعة لكفر البطيخ يومى 17 و18 نوفمبر وبعدها إلى مركز فارسكور بعزبة العمدة وتستمر على مدار الأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، ثم تختتم نهاية الشهر بقرية الأربعين يومى 29 و30 نوفمبر.