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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

الطالب يحيى عبد الناصر
الطالب يحيى عبد الناصر محمد برفقه أسرته

التحاق طالب الابتدائي بالجامعة.. يتألق عدد كبير من الأطفال ودائمًا ما يبدعون في دراستهم العلمية، ويحظى الطلاب المصريين النابغين باهتمام كبير من قبل الحكومة، ويهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف رعاية النابغين من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علميًا في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، بجامعة دمياط.

وجاء قرار إلحاق طالب الصف السادس الابتدائي، بكلية العلوم بجامعة دمياط، بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وانحياز من جانب الدولة للنابغين، بتقديم الرعاية الكاملة.

التحاق طالب الابتدائي بالجامعة السيسي عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي الطالب يحيى عبد الناصر محمد يحيى عبد الناصر محمد دمياط كلية العلوم

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