نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

التحاق طالب الابتدائي بالجامعة.. يتألق عدد كبير من الأطفال ودائمًا ما يبدعون في دراستهم العلمية، ويحظى الطلاب المصريين النابغين باهتمام كبير من قبل الحكومة، ويهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف رعاية النابغين من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علميًا في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، بجامعة دمياط.

وجاء قرار إلحاق طالب الصف السادس الابتدائي، بكلية العلوم بجامعة دمياط، بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وانحياز من جانب الدولة للنابغين، بتقديم الرعاية الكاملة.