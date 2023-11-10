عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

نوعا من الحبوب على
نوعا من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

لفتت الأميرة كيت أميرة ويلز الجدل بلياقتها والحفاظ على صحتها وبشرتها المتوهجة وعلى الرغم من أن أميرة ويلز ربما أبقت نظامها الغذائي وعاداتها الغذائية بعيدًا عن أعين الجمهور، فقد قام العديد من المطلعين والخبراء على مر السنين بتسليط  الضوء على أفضل اختياراتها ولياقتها البدنية وحبها العام لأسلوب حياة صحي، بما في ذلك الطعام الجيد وممارسة الرياضة.

 تناول وجبات صحية 

تعد أميرة كيت أميرة ويلز معروفة بطهي الوجبات بنفسها مع أطفالها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفقا لموقع Express  ومجموعة خبراء تغذية في BarBend تعد أميرة ويلز معروفة بحبها لممارسة الرياضة وتناول العصائر المليئة بمضادات الأكسدة وتناول مزيجًا من الكرنب الماتشا والسبانخ والرومان والتوت معًا للحصول على انتعاش صحي في الصباح.

ماذا تتناول الأميرة كيت على الأفطار و الغداء؟


على مائدة الأفطار تفضل اميرة ويلز تناول الشوفان وفي المقابل  تناول الأطباق النباتية في الغداء، على الرغم من أنها ليست نباتية، وتعتبر سلطات البطيخ والتبولة من بين الأطباق المفضلة لديها، بينما تستمتع أيضًا بكباب الخضار وكاري العدس.

أميرة كيت أفراد العائلة المالكة أسلوب حياة صحي وجبات صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

جدل حول التخلي عن عارضة أزياء شهيرة لدعمها لفلسطين.. اعرف الحقيقة كاملة

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

ترشيحاتنا

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م| تفاصيل

أول تطبيق للقانون.. القضاء يواجه متهمين طمسا لوحات سيارتهما بعقوبات رادعة.. تفاصيل

قرارات حاسمة لمجلس الزمالك.. المدرب الجديد ومستحقات أوسوريو ومصير الثلاثي|تفاصيل

السكة الحديد تطلق خدمة جديدة على خط "طنطا-منوف-القاهرة" والعكس اعتبارا من اليوم

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

شكلها متغير .. شاهد بطلة مسلسل الحاج متولي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ