نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

لفتت الأميرة كيت أميرة ويلز الجدل بلياقتها والحفاظ على صحتها وبشرتها المتوهجة وعلى الرغم من أن أميرة ويلز ربما أبقت نظامها الغذائي وعاداتها الغذائية بعيدًا عن أعين الجمهور، فقد قام العديد من المطلعين والخبراء على مر السنين بتسليط الضوء على أفضل اختياراتها ولياقتها البدنية وحبها العام لأسلوب حياة صحي، بما في ذلك الطعام الجيد وممارسة الرياضة.

تناول وجبات صحية

تعد أميرة كيت أميرة ويلز معروفة بطهي الوجبات بنفسها مع أطفالها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفقا لموقع Express ومجموعة خبراء تغذية في BarBend تعد أميرة ويلز معروفة بحبها لممارسة الرياضة وتناول العصائر المليئة بمضادات الأكسدة وتناول مزيجًا من الكرنب الماتشا والسبانخ والرومان والتوت معًا للحصول على انتعاش صحي في الصباح.

ماذا تتناول الأميرة كيت على الأفطار و الغداء؟



على مائدة الأفطار تفضل اميرة ويلز تناول الشوفان وفي المقابل تناول الأطباق النباتية في الغداء، على الرغم من أنها ليست نباتية، وتعتبر سلطات البطيخ والتبولة من بين الأطباق المفضلة لديها، بينما تستمتع أيضًا بكباب الخضار وكاري العدس.