لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" لأول مرة.. طالب مصري ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة مباشرة.. كيف حدث ذلك؟".



وظهر في التقرير أن الطالب بالمرحلة الابتدائية يحيي عبد الناصر محمد، كان في الصف السادس الابتدائي، ووافق مجلس الوزراء على إلحاقه بكلية العلوم، جامعة دمياط.

وأوضحت التقرير أنه بسبب نبوغه العلمي اللافت ولأول مرة، انتقل طالب من المرحلة الابتدائية، إلي الجامعة مباشرة.



وكشفت التقرير أنه سيكون هناك تكفل بالطالب وأسرته خلال فترة الدراسة، وأن الطالب نجح في الاختبارات الخاصة بمدينة زويل.

