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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: إنشاء وحدة للعقر داخل المركز الطبي بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية بمستشفى الخانكة التخصصي، واطمأن على توافر كافة أدوية ومستلزمات عربة الطوارئ واطمأن على انتظام حركة العمل وتواجد الفريق الطبي كلا في مكان عمله.

واطلع مدير المستشفى على قدرات المستشفى كاملة على وكيل الوزارة، حيث تضم 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات وقسم حضانات يضم 13 حضانة للأطفال المبتسرين و7 أسرة عناية مركزة و12 سرير عناية متوسطة و3 غرف عمليات للتخصصات المختلفة ووحدة الكلى الصناعي الذي يضم 22 ماكينة غسيل كلوي، ومعمل "باراسيتولوجي، كيمياء دم، ميكروبيولوجي، هيماتولوجي"، بنك دم تخزيني وقسم الأشعة والذي يضم أشعة "عادية، متنقلة، مقطعية، وتليفزيونية".

وتفقد وكيل الوزارة العيادات المسائية والتي تضم جميع التخصصات، وتلاحظ تواجد جميع الأطباء بمختلف التخصصات؛ الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على قسم الاستقبال والطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة مركز العقر الموجود بالمستشفى واطمأن على توافر اللقاحات والأمصال، وأثناء الزيارة قام الدكتور حمودة عيد الجزار بتكليف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة بضرورة افتتاح مركز للعقر داخل المركز الطبي بالخانكة، للتصدي لحالات العقر الجماعي، لتخفيف العبء عن مركز العقر الموجود بالمستشفى.

كما تفقد وحدة الكلى واستمع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وأشاد المرضى بالأداء المميز للطاقم الطبي من أطباء وتمريض علي حدٍ سواء.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مستشفى الخانكة الخانكة

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