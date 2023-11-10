من لوكيشن التصوير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نسرين في الفيديو من لوكيشن التصوير خلال تصوير فيلمها الجديد “السيستم”.

روجت الفنانة نسرين طافش لـ فيلمها الجديد “السيستم”عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت نسرين عدة صور من كواليس الفيلم ولوكيشن التصوير.

وكتبت نسرين:"nesreentafesh

تأخرت في الإعلان عن تصويري لفلم السستم بسبب الاحداث الصعبة و اللاإنسانية التي تمر بها فلسطين الحرة العظيمة ولكن من حق عملي وصناع الفلم علي أن اعلن واتحدث عن العمل.. ولاننا محكومون بالأمل كما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله ونوس، طبعات لازم نقوي حالنا ولن يثنينا الحزن والالم عن التمسك بالأمل واعمل العمل بشغف وحب بالتزامن مع استمرارية دعمي الكامل لفلسطين العظيمة و اهلنا في غزة إلى أن تتحرر من المحتل من البحر إلى النهر

اننا محكومون بالأمل️