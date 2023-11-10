يريدون رحيل نتنياهو.. صحيفة إسرائيلية تجري استفتاء حول الشخص الأنسب لقيادة الحكومة

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، بأن 27% من الإسرائيليين يؤيدون رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة مقابل 52% يؤيدون بيني جانتس.

في خسارة حادة للدعم، يعتقد 27% فقط من الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الشخص المناسب لإدارة الحكومة، وفقا لنتائج استطلاع جديد نُشر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث لصالح صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية أن 52 % من الإسرائيليين، أو حوالي النصف، يعتقدون أن بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، هو أفضل شخصية لقيادة حكومة البلاد.

وشمل الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 522 بالغا إسرائيليا، بهامش خطأ 4.3%.

وأظهر الاستطلاع انهيارا حادا في شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو، مع ارتفاع كبير لشعبية حزب الوحدة الوطنية.

ويأتي الاستطلاع في أعقاب هجوم حماس المفاجئ على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي واحتجاز المئات من الرهائن، بالإضافة إلى أشهر من الاحتجاجات على خطة نتنياهو المثيرة للجدل للإصلاح القضائي.

واتهمت التحليلات منذ الهجوم نتنياهو بإهمال أمن البلاد، حيث واجه رد فعل عنيف بعد رفضه العلني تحمل أي مسؤولية عن الهجوم المدمر.

وقال الاستطلاع إنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيفوز بـ 36 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، أي ثلاثة أضعاف المقاعد الـ 12 التي يشغلها الآن.

وأضاف الاستطلاع أنه من المرجح أن يفوز حزب الليكود بـ 19 مقعدا فقط، مقارنة بـ 32 مقعدا يملكها الآن.