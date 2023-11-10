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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذها قومي المرأة بسيناء.. ختام حملة طرق الأبواب بالقرى

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسيناء

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس الموافق 9/11/2023 حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"  والتى تعقد  بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.


استهدفت الحملة احياء وقري المحافظة وهي ،حي الفواخريه، حي السمران ،حي السلايمه ،حي العبور ،اسيوط، البحر ،منطقه الساحه الشعبيه ،منطقه نجمه سينا ،وسط المدينه ،حي الكرامه ،ابو صقل ،سلمانه ،رابعه، 6 اكتوبر ،الشهداء ،رمانه ،حي الغزلان ،الشيخ زويد ،حي ابو زريعي ،حي الكوثر ،قبر عمير، الحسنه ،بغداد، نخل ،   وذلك بمراكز العريش وبئرالعبد، والشيخ زويد ونخل بإجمالي 2500زيارة مستهدفة عدد 8790 سيدة ورجل وطفل.


هذا وقد شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذة الحملة على قضية  مناهضة تطبيب الختان و ازالة ما ارتبط بالاذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية،  او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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سيناء المجلس المراة حملة الأبواب

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