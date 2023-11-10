طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق على منح الدولة فرصة الالتحاق بالتعليم العالي لطفل في المرحلة الابتدائية بمحافظة دمياط .



واعترض جمال شعبان على هذا الأمر اعتقادا منه أنه من الخطأ حرمان الطفل من عيش حياة طبيعية وتحمله مسئولية أكبر من عمره.

وعلق جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك قائلا" سيبوا الواد في حاله وخلوه يعيش طفولته "

وأضاف جمال شعبان في منشوره صورة الطفل ووالديه وكتب "الكلية جاية جاية

مستعجلين علي تعقيده ليه "

وتباينت ردود الأفعال على المنشور فبعض رود السوشيال ميديا رأوا أن الطفل الموهوب من حقه أن يكون في بيئة تناسب ذكائه وتعمل على تنميته والبعض الآخر رأى أن دكتور جمال شعبان على حق



جمال شعبان

يذكر أن رئاسة الوزراء وافقت على انتقال الطفل يحيى عبد الناصر محمد، الطالب في الصف السادس الابتدائي بدمياط، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط نظراً لنبوغه العلمي وذلك بعد تلقي توجيهات رئاسية