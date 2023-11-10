خطبة الجمعة اليوم| الدكتور نوح العيسوي: سيدنا النبي دعى لمراعاة الإنسانية مع جميع البشر.. ويكشف عن وصية رسول الله لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب



الدكتور نوح العيسوي يلقي خطبة الجمعة اليوم ويؤكد:

الإنسان مكرم من الله باختلاف دينه ولونه وجنسه

النبي أكد مراعاة الجانب الإنساني حتى وقت الحروب

وصية النبي لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان “ الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها الزمنية.

وقال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من خصائص الدين الحنيف التي حث عليها ورغب فيها، هي مراعاة الجانب الإنساني بين جميع البشر، حفظا لكرامتهم واحتراما لإنسانيتهم.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن ديننا هو دين الإنسانية الحقيقية، التي استمدت أبعادها من كتاب الله عزوجل، ومن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

وكرم الله الإنسان على إطلاق إنسانيته، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أو لونه، فالتكريم تكريم من الله، من أجل الإنسانية فحسب.

ويقول الله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) فاللفظ في الآية لعموم البشر.

كما أوضح النبي في خطبة الوداع، وقال (أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمى على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى).

وذكر أن الإنسانية رحمة وعدل، مساواة وإنصاف بين جميع البشر، فلا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا عدل أو إنصاف ومساواة بين جميع الناس دون تفرقة بين إنسان وآخر، فإذا حدثت التفرقة زال الأمن والاستقرار.

وقال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من أهم الأبعاد الإنسانية التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وأوجب علينا مراعاتها، هي الرحمة بالضعفاء والأطفال واحترام كبار السن وإعطاء ذوي الهمم حقوقهم.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن النبي الكريم قال (إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم) ثم وضح النبي الكريم مراعاة الجانب الإنساني مع الصغير والكبار.

كما استشهد خطيب الأوقاف بحديث النبي (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) فهذه هي الأبعاد الإنسانية التي حثنا عليها النبي والشرع الحنيف.

كذلك من هذه الأبعاد الإنسانية، تفريج الكرب عن المكروبين والمستضعفين، فيقول النبي (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وتابع: ما أحوجنا أن نتمسك بتلك القيم التي أمر بها ديننا الحنيف، وأن نراعي الجانب الإنساني في جميع تعاملاتنا وأخلاقنا.

وقال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام أكد على القيم الأخلاقية، وشدد على مراعاة جميع الجوانب الإنسانية في جميع المجالات.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن مراعاة الجوانب الإنسانية، مطلوب حتى في الحروب فلابد أن تراعى هذه الجوانب، وهذا ما وضحه النبي حين وجد امرأة مقتولة في إحدى المعارك فأنكر قتلها، وقال (ما كانت هذه لتقاتل) ثم أرسل رجلا إلى سيدنا خالد بن الوليد "قائد الجيش".

وتابع: أرسل النبي رسالة إلى قائد الجيش (لا تقتلن امرأة ولا أجيرا، ثم كان النبي إذا أراد أن يرسل جيشا نهاهم عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ).

كما أوصى قادة جيوش المسلمين، ألا يقطعوا شجرة ولا يحرقوا زرعا ولا يخربوا عامرا، ولا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا هرما كبيرا.

وأكد أن هذه هي رسالة الإنسانية للعالم أجمع، فإذا تم تجاهلها كانت لها مخاطر تضعف الاستقرار في هذا العالم، وسفكت الدماء وغابت الرحمة وانتشر الإرهاب بين جميع البشر.

وختم الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، بترديد دعاء لأهل فلسطين.

وقال نوح العيسوي، في دعاء لأهل فلسطين:

اللهم فرج كرب أشقائنا في فلسطين

اللهم ارحم شهداء فلسطين واشف مرضاهم

اللهم خفف الألم عن مصابهم اللهم انزل السكينة عليهم

اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه

اللهم احفظ مصرنا واجعلها أمنا أمانا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك.