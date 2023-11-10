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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء ببنها

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة شاملة بمدينة بنها تفقد خلالها شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسيير الحركة المرورية.
بدأ المحافظ جولته اليوم بتفقد منطقة الفيلات لمتابعة شوارع المنطقة ورصد مخالفات البناء التي تتم، حيث تم رصد عدد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية تم بها تعلية طوابق بالمخالفة وقد وجه الهجان بفك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال تمهيدا لإزالتها في الحملة المكبرة التي تقوم المحافظة بتنفيذها غدا السبت، مؤكدا على تكثيف المتابعة بالمنطقة والعمل على رصد أي مخالفة في مهدها، وإعداد كشف بجميع المخالفات التي تتم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالتها فورا، مشيرا أنه لن يسمح بأي عملية بناء مخالفة مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة لصاحب المخالفة وكل من له صلة بالمخالفة وعلى رأسهم المقاول والعاملين بالمبنى .
وتابع المحافظ جولته بتفقد ممشى نهر النيل، حيث تفقد مخرج ممشى النيل بالمرحلة (أ) موجها بإستكمال أعمال تنفيذ المخرج وقد تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية وتمهيد الأرض وسيتم البدء في صب البلاطة الخرسانية للمدخل تمهيدا لرصفها بالانترلوك.
كما وجه باستغلال الممشى من خلال إقامة عربات طعام ومشروبات للشباب وتخصيص تلك العربات علي مساحات ومسافات محددة حتى لاتتسبب في تشويه المظهر الحضاري للممشى .
كما تابع الهجان جولته بتفقد المرحلة الثانية من ممشى النيل عند معدية بطا موجها بإستكمال بلاط سلم مدخل المعدية بالرخام ووجه بدهان الأسوار الخارجية للممشى ودفن كابلات الكهرباء بشكل آمن، حيث يتم الآن على قدم وساق الانتهاء من جميع الأعمال بالممشى تمهيدا لفتحه أمام المواطنين .
واستكمل الهجان الجولة الجولة بتفقد ممشى النيل بالمرحلة الثالثة عند نادي الشرطة موجها باستكمال رصف المدخل بالانترلوك  وعمل البلاطة الخرسانية وأحواض الزرع وتجهيز أعمال اللاند سكيب للممشى بتلك المنطقة، حيث تخطط المحافظة لإنشاء خدمات ترفيهية للمواطنين بتلك المنطقة لاستغلال المساحات الموجودة.
وتابع محافظ القليوبية جولته بتفقد ميدان المحطة بمدينة بنها موجها بالاهتمام بالحدائق الموجودة بالجزر الوسطى، والعمل على ريها بإنتظام ورعايتها من خلال قص الأشجار  وتدعيمها بالزرعات لتظهر بشكل جمالي أفضل مما عليه، كما وجه المحافظ بالعمل على صيانة النافورة الموجودة بالميدان وإضائتها ليلا  ومنع تواجد أي باعة جائلين أو إشغالات .
واختتم جولته اليوم بتفقد منطقة نفق سعد زغلول، حيث وجه بمنع تواجد أي إشغالات خاصة بالنفق والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي بائع جائل يستغل رصيف النفق في إفتراش بضاعته، كما وجه برفع تراكمات القمامة الموجودة أمام مدرسة المنشية الثانوية العسكرية بمنطقة المنشية، ونقلها إلى المدفن الصحي والعمل على إزالة القمامة الموجودة بأرض المحلج والحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها بالمنطقة وريها بإنتظام .

محافظ القليوبية الخدمات المقدمة النظافة والإشغالات الشدة الخشبية المتغيرات المكانية

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