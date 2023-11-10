مسؤول عسكري أمريكي كبير يشكك في رغبة الصين غزو تايوان

أعرب أكبر مسؤول عسكري أمريكي عن شكوكه في رغبة الصين في غزو تايوان، وخفف من حدة خطابه حول خطر الحرب التي أثارت قلق دول أخرى في المنطقة وكذلك المستثمرين.

قال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحفيين في طوكيو: أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يريد في الواقع الاستيلاء على تايوان بالقوة. سيحاول استخدام طرق أخرى للقيام بذلك.

في إشارة إلى صعوبة الهبوط على الشاطئ لجلب قوات الغزو إلى تايوان، قال إن الولايات المتحدة وحلفائها بحاجة إلى الاهتمام بالجهود الأخرى التي يبذلها الزعيم الصيني لزيادة الضغط على البلاد سواء كان ذلك عسكريًا أو دبلوماسيًا أو اقتصاديًا.

جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وبكين إدارة التوترات المتزايدة في علاقتهما من خلال استئناف الحوار. ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشي في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبك) في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الثاني فقط لهما كزعيمين.

تتناقض تصريحات براون مع تحذيرات مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين على مدى العامين ونصف العام الماضيين بشأن صراع محتمل بشأن تايوان.

قال الأدميرال فيليب ديفيدسون، الذي كان حينها قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، في مارس 2021، إن الصين يمكن أن تقوم بعمل عسكري ضد تايوان بحلول عام 2027. وقال خليفته، الأدميرال جون أكويلينو، في الشهر نفسه، إن التهديد بغزو صيني لتايوان كان أقرب مما يعتقده الكثيرون. وفي العام الماضي، قال أفريل هاينز، مدير المخابرات الوطنية، إن تايوان تواجه تهديدًا "حادًا" من الصين قبل عام 2030.

قالت بكين أيضًا إنها تفضل حل التوترات مع تايوان سلميًا، وتستخدم مجموعة من التكتيكات الأخرى بما في ذلك الحواجز التجارية وحملات التضليل لتقويض استقلال البلاد الفعلي.

كثف المسؤولون العسكريون الصينيون والغربيون تحذيراتهم بشأن خطر وقوع حادث في الجو أو البحر في الوقت الذي تتحدى فيه القوات الصينية والأمريكية بعضها البعض في المنطقة. واتهم البنتاجون الشهر الماضي جيش التحرير الشعبي بإجراء مئات من عمليات الاعتراض القسرية والخطيرة للرحلات الجوية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها خلال العامين الماضيين، ونشر صورا ولقطات فيديو لعدد منها.