مهم للمدرّسين| خبر رسمي يخص مسابقة الـ30 ألف معلم.. التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٤ نوفمبر– الخميس ٩ نوفمبر) ويتضمن ما يلي:

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣



عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان عام المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

وقال الدكتور رضا حجازى إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع.

وأكد الوزير أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين ١٥٠ ألف معلم بواقع ٣٠ ألف سنويًا على مدار ٥ سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.



كما أكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.



كما أشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة فى توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.



كما وجه الوزير بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الوزير أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد (٥٠٠) فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.

ومن جهته، رحب اللواء أركان حرب شريف فهمى محافظ الإسماعيلية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم في المحافظة وبالنشاط والعمل الدؤوب لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة سواء التعليم العام أو الفني.

وأشار المحافظ إلى أن معهد السالزيان دون بوسكو ومدرسة "we” يعدان تدعيمًا لمنظومة التعليم الفني بالمحافظة والتي نأمل أن تأخذ مكانتها التي تستحقها.

وأكد المحافظ على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدرسة والأسرة في تربية جيل سوي قادر على بناء مستقبل الدولة.

السبت ٤ نوفمبر٢٠٢٣

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وقد تفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالب.

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذى يتضمن أعمال الطلاب التى تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

كما استمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، والذى قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجه الوزير بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفاعليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الاسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتى يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ والذي يمتد خلال الفترة من ٥ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣.

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة والوزارة تدعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

وتابع الدكتور رضا حجازى أن الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد البرنامج التوعوي حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

واستعرض الوزير إنجازات وزارة التربية والتعليم فى قطاع التعليم قبل الجامعى على مدار السنوات الماضية، حيث تناول بالشرح المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعى، وتطور الإنفاق الحكومى على التعليم قبل الجامعى، وتطوير المبانى المدرسية وجودتها وتجهيزها تكنولوجيا، كما استعرض خطوات تطوير المناهج التعليمية سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو التعليم الفنى، وتعزيز المحتوى الرقمى، وتطوير نظم التقييم، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالمعلم والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين والإداريين، فضلا عن استعراض جهود الوزارة في ملف محو الأمية والتعليم المجتمعي.

كما أكد الوزير على دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن ملف التعليم يمثل قضية أمن قومي ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

وتابع الوزير أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة، والتي تتضمن التوعية بالمشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة التنفيذ.

واختتم الدكتور رضا حجازي حديثه للمديرين الجدد قائلا: "نثق في قدرتكم على تحويل مدارسكم لنماذج مضيئة..ونجاحكم يتحقق بقدر قدراتكم على مواجهة التحديات وابتكار الأفكار للتغلب عليها".

ومن جهتها، أثنت الدكتورة رباب زيدان على اهتمام الدكتور رضا حجازى، ودعمه الكامل لخريجي المبادرة والحرص على نجاحها، مشيرة إلى أن هذه الدماء الشابة التى تم تدريبها وتأهيلها تتولى مهمة شاقة، حيث أن المدرسة ما هى إلا مدير والإصلاح يبدأ دائما من المدرسة.

وأضافت أن البرنامج التوعوي يستهدف تطوير مهارات المديرين الجدد وتوعيتهم بكافة الشئون المالية والادارية والقانونية في قطاع التعليم.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبى اليوم محاضرة ألقاها وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة حول طبيعة عمل مجلسي النواب والشيوخ وطبيعة التواصل بين الوزارة والمجلسين وكيفية الاستفادة من ذلك في المدارس، كما ألقى يسرى محمود مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وسيد الحلوانى من الادارة العامة للموارد البشرية محاضرة حول أهمية توظيف الموارد البشرية والاستفادة منها في المدارس.

وشهد البرنامج التوعوي عددا من المحاضرات التعريفية بمختلف ادارات الوزارة وطبيعة عملها، فضلا عن التوعية بسبل مواجهة الشائعات، فضلا عن زيارة ميدانية لعدد من المدارس المتميزة والفعالة التى يتم ترشيحها من مديرى المديريات التعليمية كل فى نطاق اختصاصه.

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ ، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية

وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (١٦٢٧) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال الوزير إنه على دراية كاملة بالتجربة السنغافورية فى التعليم والتي بدأت عام ١٩٩٧ في إصلاح التعليم، ومن مميزات التجربة الاعتماد على اللامركزية وإعطاء المدرسة صلاحيات القيادة، والاهتمام بالطلاب وقدراتهم وميولهم ودعمهم في التعبير عن مواهبهم، بالإضافة إلى التركيز فى المناهج على نواتج التعلم أكثر من المحتوى، ونتج عن ذلك تحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في الاختبارات الدولية TIMSS و PISA، بالاضافة إلى التقارير الدولية التي تشيد بالعملية التعليمية في سنغافورة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي رحلة تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة منها التجربة السنغافورية، ومشاركة الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، حيث تم الانتهاء تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة، مضيفًا أنه سيتم الانطلاق بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك مؤتمرا قوميا يتضمن حوارا مجتمعيا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، قال الدكتور رضا حجازي إن الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد ومدى ملاءمة شخصيتهم وقدراتهم الذهنية للعمل كمعلم، مضيفًا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تركز على اعتماد التنمية المهنية للمعلمين، واعتماد منظومة التدريب، والربط بين كليات التربية فى التعليم العالى والمدارس.

وتابع الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم وتوفير منظومة تعليمية متميزة لهم، كما أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين، حيث توجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، لافتًا إلى أن طلابها يحصدون مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتى يتم اختيار طلابها المتميزين من الصفوف الأولى بمدارس المتفوقين.

وتابع وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يعد نقطة مضيئة في نظام التعليم، مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثلت نقطة تحول كبيرة للصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، حيث يبلغ عددها حاليا ٧٦ مدرسة، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى زيادة إعداد هذه المدارس.

ومن جهته، أشاد الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة بالعملية التعليمية في مصر وما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بها.

واستعرض الدكتور محمد مالكي عثمان نظام التعليم في سنغافورة والذي يرتبط بمهارات القرن الواحد والعشرين ، مشيرًا إلى الحرص على مواكبة التطوير للبيئة المتغيرة، فضلًا عن الاهتمام بتدريب المعلمين فى سنغافورة، والتعاون بين الوزارات المختلفة للمشاركة فى وصول المعلم لأعلى درجات الكفاءة.

وقد ناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون في تعزيز قدرات المعلمين بالمدارس من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين فى مصر وأكاديمية المعلمين فى سنغافورة، فضلا عن بحث عمل توأمة مع سنغافورة في دعم مدرسة العباقرة، حيث اتفق الجانبان حول تشكيل لجنة مشتركة لبحث واستكمال أوجه التعاون بين البلدين.