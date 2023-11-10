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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب إيهاب منصور: فريد زهران يسعى إلى مستقبل أفضل لمصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية إلى أهالي أسيوط، في أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر، وقال: “نعم للتغيير”، و"ليه ننتخب فريد زهران؟".

وأضاف: "نعم للتغيير"؛ لأننا تعبنا من الأسعار والمواصلات، ولا بد من التغيير، ولماذا فريد زهران؟؛ لأنه ليس شخصا عاديا، لكنه شخص لديه فريق عمل محترم، يتعب؛ ليقدم عملا محترما ومستقبلا أفضل.

وتساءل البرلماني، قائلا: “مين قدر يخلص أوراقه في قانون التصالح؟، ومين من أولادكم يجلس في فصله مرتاح؟، لا بد أن تتحسن هذه الأوضاع؛ لأننا نستحق التغيير”.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن الشعب كله يعاني، وأننا نسعى للتغيير بجدية.

وأوضح أنه لا يمكن أن ننسي ما يحدث في غزة الآن من قوات الاحتلال، وهو محتل جبان، يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال.

أسيوط فريد زهران قانون التصالح المواصلات

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