168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

صوتت 168 دولة، اليوم الجمعة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.

وأعاد القرار الذي اتخذته الدول التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويشمل القرار الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.