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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشهاد حفيدة إسماعيل هنية.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل| شاهد

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حفيدة إسماعيل هنية استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشهيدة «رؤى همام إسماعيل هنية»، طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين، رؤى طبية ومسالمة، ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث في قطاع غزة، جعلني أقف حزينا أمام معجز العالم الجميع، خاصة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وقتل نحو 50 شهيدا، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات.

 

وأوضح مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، إحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما.

الاحتلال يريد إبادة الشعب الفلسطيني 

وأردف : بنشوف المناظر دي وبنتأثر وبعدها نمارس حياتنا عادي، ولكن الحقيقة هناك معاناة حقيقة يعيش فيها الفلسطينيين، الاحتلال يريد إبادة الشعب الفلسطيني من الجذور، إسرائيل عايزة تكمل هدفها وهي تحويل لفلسطين لدولة يهودية إسرائيلية،  والله ووعد الله حق، إن نصر الله قريب. 

 

واختتم أن  التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير وتحليل دقيق، خاصة بعد زيارة أمير قطر لمصر صباح اليوم الجمعة ولقائه للرئيس السيسي بالقاهرة.

مصطفى بكري السيسي حقائق واسرار إسماعيل هنية الاحتلال الاسرائيلي حفيدة إسماعيل هنية رؤى همام إسماعيل هنية

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