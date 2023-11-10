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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبة طب.. استشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية - استشهدت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

حفيدة اسماعيل هنية 

 

12 مجـ زرة كبيرة 

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة  الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجـ زرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

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استهداف مجمع الشفاء الطبي


وأوضح أن الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأشار الي ان قوات الاحتلال  تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للاطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأتم: مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.

وكالة الصحافة الفلسطينية حفيدة إسماعيل هنية قطاع غزة

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