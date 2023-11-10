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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القناصة يعتلون أسطح المنازل.. الاحتلال يستهدف الفلسطينيين في شمال غزة| فيديو

شمال غزة
شمال غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن محيط مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، بالإضافة إلى شارع الجلاء تتعرض لقصف مدفعي عنيف جدًا.

 

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن كل هذه المناطق مستهدفة بشكل كبير ولا يمكن التحرك فيها، موضحة أنه من خرج من شمال قطاع غزة حصل على فرصته في النجاة وإنقاذ حياته بالوصول إلى مناطق الجنوب ومن بقي ربما تكون فرصته شبه مستحيلة.

 

كما أشارت إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية موجودة داخل عدد من أحياء مدينة غزة، وبالتالي العائلات لا يمكنها التحرك والخروج، متابعة: "القناصون يعتلون أسطح المنازل وأي شخص يسير في الشوارع من الممكن استهدافه بشكل مباشر".

وتابعت أن معظم وكالات الأنباء والقنوات التي كانت تعمل من داخل مستشفى الشفاء الطبي ومدينة غزة بدأت تخرج وتخلي مكاتبها وهذا أمر خطير جدًا.

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