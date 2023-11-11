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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء سبيل 3 مسؤولين بوحدة محلية بالقليوبية فى واقعة مصرع طالب أثناء حملة إزالة

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق في طوخ بالقليوبية بإخلاء سبيل 3 مسؤولين بوحدة محلية بطوخ ، بكفالة قدرها  2000 جنيه لكل منهم على ذمة القضية  في واقعة وفاة طالب أثناء تنفيذ حملة إزالة لسور مخالف سقط على   طالب مما أدى إلى مصرعه في الحال، كما صرحت  النيابة بدفن الطالب.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقي مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة طالب في منتصف العقد الثاني من العمر خلال تنفيذ حملة إزالة بقرية كفر عابد دائرة المركز.
وانتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين مصرع طالب في منتصف العقد الثاني من العمر بقرية كفر عابد التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور في طوخ سقط عليه سور خلال تنفيذ حملة إزالة في أثناء نومه بجوار السور، ولقي مصرعه في الحال، فيما يتم عرض 3 من مسؤولي الوحدة المحلية على جهات التحقيق. 
وشيع الأهالي جثمان الفقيد وسط دموع أسرته لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان

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