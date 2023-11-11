للفطور.. طريقة عمل توست الجبن المقلي

تعتبر طريقة عمل توست الجبن المقلي، أحد وصفات المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيرها بشكل مختلف عن الشطائر العادية، وتقديمها على الفطور، وتحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل توست الجبن المقلي، وهي من وصفات الفطور الأمريكي، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه المقادير لعمل من 4 إلى 8 سندويتشات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل توست الجبن المقلي

طريقة عمل توست الجبن المقلي

مقادير طريقة عمل توست الجبن المقلي :

8 شرائح خبز توست

خبز مفتت او بقسماط مطحون

6-8 شرائح جبن رومي

½ كوب مايونيز

2 بيض كبير، مخفوق

⅔ كوب حليب

3-4 لتر زيت للقلي

كاتشب أو مستردة بالعسل، للتقديم

طريقة عمل توست الجبن المقلي :

_ نفرش صينية فرن بورقة زبدة.

_ نفرد الخبز، ثم نوزع فوق كل شريحة طبقة من المايونيز حتى تنفذ كميته تماماً.

_ يضاف ½ 1 إلى 2 شريحة جبن على الخبز، ثم نغطيهم بالشرائح المتبقية من الخبز مع وضع الجانب المدهون بالمايونيز فوق الجبن.

_ نقطع كل شطيرة إلى أرباع.

_ في صحن فطيرة، نخفق البيض والحليب.

_ في صحن آخر، يضاف فتات البسكويت.

_ نغمس كل ربع شطيرة في البيضة، ثم في البسكويت المفتت. ونوزعها على صينية الفرن، ثم نكرر الخطوات لجميع الشطائر.

_ نضعها في البراد لمدة ساعة واحدة، نملئي حوالي ½ - ¾ مقلاة فرن بالزيت، ثم نسخنه على نار عالية متوسطة النار المنخفضة جدًا ونغمر التوست في بالزيت.

_ نحمر الشطائر على دفعات، بمعدل 2-4 أرباع في المرة الواحدة، حوالي لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب، حتى يصبح التوست ذهبي اللون وحتى يذوب الجبن.

_ نخرج التوست من الزيت على مناديل ورقية، ثم نقدمها مع الكاتشب أو المستردة بالعسل.