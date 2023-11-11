عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطور.. طريقة عمل توست الجبن المقلي

طريقة عمل توست الجبن
طريقة عمل توست الجبن المقلي

تعتبر طريقة عمل توست الجبن  المقلي، أحد وصفات المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيرها بشكل مختلف عن الشطائر العادية، وتقديمها على الفطور، وتحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

 

على الفطور.. طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

حلويات عربية شعبية..طريقة سهلة لعمل المبثوث في المنزل

 

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل توست الجبن المقلي، وهي من وصفات الفطور الأمريكي، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه المقادير لعمل من 4 إلى 8 سندويتشات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

 

طريقة عمل توست الجبن المقلي

 

طريقة عمل توست الجبن المقلي

 

مقادير طريقة عمل توست الجبن المقلي :

8 شرائح خبز توست

خبز مفتت او بقسماط مطحون

6-8 شرائح جبن رومي

½ كوب مايونيز

2 بيض كبير، مخفوق

⅔ كوب حليب

3-4 لتر زيت للقلي

كاتشب أو مستردة بالعسل، للتقديم

 

طريقة عمل توست الجبن المقلي :

_ نفرش صينية فرن بورقة زبدة.
_ نفرد الخبز، ثم نوزع فوق كل شريحة طبقة من المايونيز حتى تنفذ كميته تماماً.
_ يضاف ½ 1 إلى 2 شريحة جبن على الخبز، ثم نغطيهم بالشرائح المتبقية من الخبز مع وضع الجانب المدهون بالمايونيز فوق الجبن.
_ نقطع كل شطيرة إلى أرباع.
_ في صحن فطيرة، نخفق البيض والحليب.
_ في صحن آخر، يضاف فتات البسكويت.
_ نغمس كل ربع شطيرة في البيضة، ثم في البسكويت المفتت. ونوزعها على صينية الفرن، ثم نكرر الخطوات لجميع الشطائر.
_ نضعها في البراد لمدة ساعة واحدة، نملئي حوالي ½ - ¾ مقلاة فرن بالزيت، ثم نسخنه على نار عالية متوسطة النار المنخفضة جدًا ونغمر التوست في بالزيت.
_ نحمر الشطائر على دفعات، بمعدل 2-4 أرباع في المرة الواحدة، حوالي لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب، حتى يصبح التوست ذهبي اللون وحتى يذوب الجبن.
_ نخرج التوست من الزيت على مناديل ورقية، ثم نقدمها مع الكاتشب أو المستردة بالعسل.

توست توست الجبن توست الجبن المقلي طريقة عمل توست الجبن المقلي وصفات المطبخ الأمريكي الفطور الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| ظهور هذه العلامات على الرجل تشير للإصابة بمرض خطير.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

مشروب منعش.. طريقة تحضير آيس تي بالليمون

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

حلوى بريطانية.. طريقة عمل بانوفي في المنزل

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل منزلة القرنبيط

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

فيديو.. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

الصحة الفلسطينة: الاحتلال يرتكب مجازر هولوكوست جديدة ضد مجمع الشفاء الطبي

قرارات هامة بشأن غزة.. ماذا تقدم القمة العربية الإسلامية في السعودية؟

اليوم بدء التسجيل بمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

فيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ