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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف علي الأسعار .. مدبولي يتفقد معرض السلع الغذائية بالفيوم

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل معرض السلع الغذائية بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة الحكومة لخفض اسعار السلع .

واستمع مدبولي، لشرح مفصل حول المعروضات وأسعارها حيث يتراوح أسعار الارز من ٢٠ إلى ٢٥ جنيه والمكرونة من ١٧.٥ الي ٢٠ جنيه وطبق البيض ١٢٥ جنيه والدواجن المجمدة البرازيلي ٨٥ جنيه ، والبدي ١٠٥ جنيه.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي، عدد من مشروعات حياة كريمة من وحدات صحية ومشروعات اسكان للوقف علي نسب التنفيذ للمشروعات .

رافق مدبولي ، كلا من وزراء الصحة و التنمية المحلية والاسكان والتموين ومحافظ الفيوم وعدد من المسئولين.

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