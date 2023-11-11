لطلاب التعليم الفني|تفاصيل المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى

يأتي ذلك تشجيعا لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتنافس الطلاب في المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt فى 15 مهارة، ابرزها :

تكنولوجيا السيارات

والميكاترونيكس

وتركيبات كهربائية

والميكانيكا الصناعية

والتبريد والتكييف

والخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC

وكابلات شبكة المعلومات

وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات

وحلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال

وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شرحها لتفاصيل المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt ، إلى أنه فى مجال التنافسية يتنافس الطلاب في مهاارت : الطاقة المتجددة Renew Energy Water Technology ، وتكنولوجيا المياه ، ومجوهرات ، وتصفيف الشعر والطبخ

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة إلكترونيا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسجيل الطلاب في المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري

وفي المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt ، سيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية

شروط المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان شروط المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt تتمثل في :

ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند عقد المسابقة

وأن يكون طالب في المجالات المطلوبة

و إظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها ويقوم بها في أماكن عمله

و يتم الاشتراك في المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt عن طريق ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني على مرقع وزارة التعليم.

وعلى جانب آخر .. كان قد استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال الوزير إنه على دراية كاملة بالتجربة السنغافورية فى التعليم والتي بدأت عام 1997 في إصلاح التعليم، ومن مميزات التجربة الاعتماد على اللامركزية وإعطاء المدرسة صلاحيات القيادة، والاهتمام بالطلاب وقدراتهم وميولهم ودعمهم في التعبير عن مواهبهم، بالإضافة إلى التركيز فى المناهج على نواتج التعلم أكثر من المحتوى، ونتج عن ذلك تحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في الاختبارات الدولية TIMSS و PISA، بالإضافة إلى التقارير الدولية التي تشيد بالعملية التعليمية في سنغافورة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي رحلة تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة منها التجربة السنغافورية، ومشاركة الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، حيث تم الانتهاء تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة، مضيفًا أنه سيتم الانطلاق بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك مؤتمرا قوميا يتضمن حوارا مجتمعيا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، قال الدكتور رضا حجازي إن الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد ومدى ملاءمة شخصيتهم وقدراتهم الذهنية للعمل كمعلم، مضيفًا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تركز على اعتماد التنمية المهنية للمعلمين، واعتماد منظومة التدريب، والربط بين كليات التربية فى التعليم العالى والمدارس.

وتابع الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم وتوفير منظومة تعليمية متميزة لهم، كما أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين، حيث توجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، لافتًا إلى أن طلابها يحصدون مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتى يتم اختيار طلابها المتميزين من الصفوف الأولى بمدارس المتفوقين.

وتابع وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يعد نقطة مضيئة في نظام التعليم، مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثلت نقطة تحول كبيرة للصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، حيث يبلغ عددها حاليا ٧٦ مدرسة، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى زيادة إعداد هذه المدارس.