بيان عاجل لحركة حماس بشأن العدوان على مستشفيات غزة

دعت حركة المقاومة الفلسطينة حماس، الدول العربية والإسلامية والأمة وأحرار العالم بضرورة التحرك لوقف العدوان وإنقاذاً لمستشفيات قطاع غزّة وادخال مقوّمات الحياة الإنسانية فوراً

وقالت الحركة في بيان لها : حصار المستشفيات في قطاع غزّة، وقصفها الهمجي بشكل متواصل، وبكلّ أنواع الاسلحة الأمريكية، ومنع وصول الوقود والماء والغذاء والانترنت ووسائل التواصل والتنقل، وكل مقوّمات الحياة الإنسانية عن المرضى والجرحى والنازحين جريمة نكراء ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية يتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية كلّ من يقف عاجزاً عن التدخّل الفوري لوقف هذه المجزرة المروّعة والكارثة الإنسانية.

وأضافت الحركة : أمام هول المأساة الإنسانية التي تطال منظومة القطاع الصحي في قطاع غزّة، على مدار 35 يوماً متواصلة، وارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و27 ألف جريح ومصاب.

كما وجهت وبشكل عاجل، نداءا الي قادة وزعماء الأمة العربية والإسلامية المجتمعين اليوم في القمَّة العربية الإسلامية المشتركة بمدينة الرّياض، وبإسم أواصر الأخوة العربية والإسلامية، إلى اتخاذ قرار تاريخيّ وحاسم بالتحرك لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة فوراً، وتوظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك بالضغط على الإدارة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وطالبت بتشكيل لجان في كلّ التخصّصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، وتحدّي الاحتلال الصهيوني، لإدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.