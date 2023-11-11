50 سريرا إضافيا بمستشفيات سيناء لاستكمال العلاجات التكميلية للجرحى الفلسطينيين

أعدت محافظة شمال سيناء، 50 سريرا إضافيا مجهزا فى حجرات مقسمة للسيدات وجناح آخر للرجال، بنادي اتحاد سيناء الرياضي، مع توفير كافة خدمات الإعاشة والعلاجات التكميلية لهم وللأطباء المشرفين والممرضين.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال زيارته للمصابين، إنه تم نقل الحالات التى أتم الفريق الطبي علاجها بمستشفى العريش العام، لبدء مرحلة الاستشفاء.



ولفت اللواء شوشه، إلى أنه ليس لدينا أي مشكلات بخصوص وجود العالقين والمصابين والمرافقين، سواء فى المستشفيات وعمارات السبيل او نادي اتحاد سيناء، ولدينا ما يقدر بـ20 عمارة فى حال الحاجة لذلك لاستيعاب المرافقين للجرحى.

احتياجات الجرحى:

وقال انه يتم دراسة احتياجات الجرحى ممن تم خروجهم من المستشفيات بعد إتمام العلاج ، وغالبية طلباتهم تتعلق برغبتهم في التواصل مع أسرهم فى غزة.

وأكد أن حملات التبرع بالدم، يتم تحديدها وفقا للاحتياجات مع بنك الدم المركزي، وهذا أفضل حيث يوجد حجم سعة وفي حال النقص ندرس تنفيذ حملات".

وتابع: لدينا حوالى 122 مصابا غالبيتهم فى مستشفيات شمال سيناء، عدا جزء قليل يحتاج إلى علاج تخصصى خارج المحافظة كمستشفى العيون في بورسعيد، وأخرى في الإسماعيلية ومعهد ناصر بالقاهرة حيث تم تحويل نحو 20 حالة لتلقي العلاج خارج سيناء.

وخلال الجولة التقى محافظ شمال سيناء، عدد من السيدات والرجال الذين اتموا فترة علاجهم بالمستشفيات ،وعددهم حوالى 6 أفراد من رجال وسيدات وأطفال.

