منظمة التعاون الإسلامي: ما يحدث في غرة جريمة ضد الإنسانية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال في غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ودعا حسين إبراهيم طه ، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض اليوم السبت، لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وانطلقت اليوم القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.