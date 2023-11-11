نحمل إسرائيل جرائم المجازر الوحشية بـ غزة.. قرار حاسم وملزم من القمة العربية والإسلامية| تقرير

طالب قرار القمة العربية الاسلامية النهائي الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك 'جرائم الحرب والمجازر الوحشية وغير الإنسانية'.

وجاء في القرار 'إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وشدد القادة العرب والمسلمين: 'نطالب بوقفه فورا'.

واضاف البيان إن القمة ترفض توصيف هذه 'الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس' وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود على الفور. .

كما طالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ “قرار حاسم وملزم” يفرض وقف العدوان.

وأضافت: “نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.

كما دعا القرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها و”المستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم”.

وقالت القمة إن “السلام العادل والدائم والشامل” هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

واضافت “إن الحماية من دورات العنف والحروب لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: 'نحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية عن استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الإنسان'.