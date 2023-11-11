عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحمل إسرائيل جرائم المجازر الوحشية بـ غزة.. قرار حاسم وملزم من القمة العربية والإسلامية| تقرير

قادة القمة العربية
قادة القمة العربية الاسلامية في الرياض

طالب قرار القمة العربية الاسلامية النهائي الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك 'جرائم الحرب والمجازر الوحشية وغير الإنسانية'.

وجاء في القرار 'إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.  وشدد القادة العرب والمسلمين: 'نطالب بوقفه فورا'.

واضاف البيان إن القمة ترفض توصيف هذه 'الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس' وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود على الفور. .

كما طالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ “قرار حاسم وملزم” يفرض وقف العدوان.

وأضافت: “نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.

كما دعا القرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها و”المستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم”.

وقالت القمة إن “السلام العادل والدائم والشامل” هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

واضافت “إن الحماية من دورات العنف والحروب لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 وأضافت: 'نحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية عن استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الإنسان'.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

موضوعات متعلقة

القمة العربية في الرياض.. الزعماء يدعون لوقف إطلاق النار وينتقدون الغرب| تقرير

البرش: أكثر من 100 جثة ملفوفة بالبطانيات على الأرض بمستشفى الشفاء

الأونروا: سكان غزة يختنقون بسبب القصف والحصار

كتائب القسام تقصف بئر السبع وتشتبك مع جنود الاحتلال في غزة

أسوشيتد برس: لافتة في وسط لندن "يا نتنياهو.. هتلر فخور بك"

وول ستريت جورنال: المخابرات الأمريكية تشكك في قدرة إسرائيل على تدمير حماس

دولة الاحتلال تزعم السيطرة على 11 موقعا عسكريا تابعا لحماس في قطاع غزة

بسبب فلسطين| أزمة سياسية في لندن والشرطة تشتبك مع الرافضين للاحتلال

ترشيحاتنا

لماذا يقف مجلس الأمن عاجزا أمام ممارسات إسرائيل؟.. رسائل مهمة من ولي العهد السعودي

لندن.. متظاهرون بالآلاف خارج السفارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

وزير إسرائيلي سابق يطالب نتنياهو بالاستقالة

أطفال مصر من نقابة الصحفيين يطالبون بوقف العدوان على شعب غزة

الصحفيين تنظم فعاليات يوم مع فلسطين |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ